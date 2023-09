Resident Evil 4 e Resident Evil Village in arrivo su iPhone 15 Pro

Capcom, leader mondiale nello sviluppo e nella pubblicazione di videogiochi, ha annunciato che Resident Evil 4 e Resident Evil Village arriveranno quest’anno sui nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. È la prima volta che questi titoli best-seller dell’iconico franchise survival horror saranno disponibili in modo nativo su uno smartphone, grazie alla potenza dell’A17 Pro. L’acclamato Resident Evil 4 uscirà anche per iPad e Mac, insieme a Resident Evil Village per iPad, nel 2023.









Entrambi i giochi offrono una grafica straordinaria con una fedeltà visiva paragonabile a quella delle più recenti console domestiche e supportano l’HDR per un offrire un realismo verosimile. Grazie al supporto di un’ampia gamma di controller di gioco e al multi-touch con controlli su schermo, i giocatori possono personalizzare la loro esperienza di gioco. Il RE ENGINE di Capcom supporta pienamente Metal, rendendo possibile la creazione di versioni di alta qualità dei più recenti titoli di Resident Evil, sfruttando appieno le potenti funzioni di Apple come MetalFX Upscaling per offrire prestazioni convincenti nonché un gameplay reattivo su iPhone, iPad e Mac.