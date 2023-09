Stig Asmussen lascia Respawn ed Electronic Arts

Il veterano Stig Asmussen ha deciso di lasciare Respawn Entertainment ed Electronic Arts per lanciarsi in una nuova avventura. Lo leggiamo sulle colonne di Bloomberg, dove il giornalista Jason Schreier scrive che il director di Star Wars Jedi: Fallen Order e del più recente Survivor rimarrà nell’industria dei videogiochi.

Asmussen ha sempre dichiarato di aver progettato la serie con protagonista Cal Kestis come una trilogia, tuttavia a questo punto un eventuale terzo capitolo verrà sviluppato senza di lui. Prima di entrare in Respawn, Asmussen ha lavorato in Santa Monica Studio come artista in vari God of War, per poi dirigere God of War III, uscito nel 2010.