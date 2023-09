HORSES, ecco il nuovo trailer del nuovo horror di Santa Ragione

Dopo la pubblicazione di Mediterranea Inferno, recensito qualche settimana fa dal nostro Clod, il team italiano ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a HORSES, un’avventura ben diversa dal racconto di Saturnalia e incentrato in un’ambientazione insolita: un allevamento di cavalli. In tal senso, è prevista una demo in arrivo questo inverno sulla nuova opera di Santa Ragione.









L’esperienza, che sarà interamente in prima persona, condurrà i giocatori in un luogo insolito e particolareggiato, in cui chiunque potrebbe sentirsi a proprio agio se non fosse un posto inquietante. A differenza delle altre pubblicazioni di Santa Ragione, HORSES sarà totalmente in prima persona, e ci saranno tante interazioni con i vari personaggi che s’incontreranno lungo il percorso. Un allevamento per cavalli, una tipica estate qualunque e degli sguardi interrogativi e spaventati. Cosa potrebbe mai andare storto?