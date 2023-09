Saturnalia, ecco la modalità First Person

Saturnalia, l’horror ambientato in Sardegna sviluppato e pubblicato da Santa Ragione, si prepara a sbarcare su Steam entro la fine dell’anno. Al momento, è disponibile una demo ed è possibile mettere l’opera nella lista desideri. E ricordiamo, inoltre, che l’opera è disponibile al momento su Epic Games Store, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S.









La prima è la modalità First Person, anche configurabile per passare dinamicamente dalla terza alla prima persona quando si entra negli edifici o ci si avventura nei vicoli stretti. Inoltre, è possibile sperimentare la modalità Foto e la nuova modalità Film Noir, ovvero una dedica ai film in bianco e nero.