Heavy Duty Challenge è disponibile su PC e console

Heavy Duty Challenge, sviluppato dai veterani della simulazione di Nano Games, fa il suo debutto quest’oggi su PC e console. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un’esperienza che trasporta i giocatori in una sfida complessa contro lo sterrato e in competizioni all’ultimo grido, forte inoltre dela licenza ufficiale di Europa Truck Trial.









I giocatori potranno gareggiare in prove che richiederanno la padronanza del veicolo per manovrare attraverso gli ostacoli mentre esploreranno un vasto mondo aperto. Sarà fondamentale mettersi al volante, cercare di non fare incidenti e arrampicarsi per dirupi e discese scoscese, completando delle sfdie per ottenere i trofei dedicati e scalare le classifiche online.