Nintendo Direct: ecco tutti gli annunci

Il Nintendo Direct di quest’oggi ha mostrato alcune delle produzioni più interessanti in uscita nel corso di quest’anno e nei primi mesi del 2024. A primeggiare e a mostrasri completamente ai giocatori e agli appassionati della grande N, è certamente Princess Peach: Showtime!, in arrivo il prossimo 22 marzo 2024. A non mancare, ovviamente, è stato il contenuto relativo a Splatoon 3, intitolato “Torre dell’Ordine”, in arrivo nella prossima primavera.









Presentato inoltre in una versione migliorata per Nintendo Switch, è Paper Mario: Il Portale Millenario, e a infoltire i ranghi del Nintendo Switch Online, a partire da oggi, è F-Zero, con novantanove giocatori in lotta per assicurarsi il primo posto. Poco più in basso, ecco la diretta completa. Lo spazio è stato dedicato anche a produzioni di terze parti come Dave the Diver, recensito dal nostro Ale Alosi qualche mese fa. E dai creatori di 13 Sentinels Aegis Rim è in arrivo Unicorn Overlord, che potrebbe deliziare i fan più accaniti di Vanillaware. Inoltre, arriverà una raccolta rimasterizzata dei primi tre capitoli di Tomb Raider.