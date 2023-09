Star Ocean: The Second Story R, disponibile la demo

In arrivo il prossimo 2 novembre 2023, è possibile provare il prologo di Star Ocean: The Second Story R su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. I progressi compiuti nella demo saranno trasferibili al gioco completo alla sua uscita, con i salvataggi cross-gen che permetteranno ai giocatori ai giocatori su PlayStation 4 di proseguire l’avventura su PlayStation 5 con lo stesso salvataggio.









Trattandosi di un remake in 2D di un videogioco storico, ciò che si proverà nella demo sarà per l’appunto solamente il prologo del titolo. Al suo interno, inoltre, saranno racchiusi due dungeon e ben due boss da affrontare per arrivare alla fine del provato. Oltre a una colonna sonora nuova, saranno inserite delle nuove opzioni di difficoltà.