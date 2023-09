Ghostrunner 2: disponibile una demo su PC e console

505 Games e One More Level hanno appena pubblicato la demo di Ghostrunner 2 su PC e console. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer.









La versione dimostrativa permette ai giocatori di affrontare gli adepti di un culto maligno in una battaglia all’interno della sinistra Dharma Tower, potranno inoltre saltare in sella alla motocicletta del protagonista Jack per seminare morte e distruzione tra le fila nemiche.

La demo di Ghostrunner 2 è disponibile per il download su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. Vi ricordiamo, infine, che il gioco completo verrà pubblicato il 26 ottobre sulle medesime piattaforme, tuttavia chiunque acquisterà la Brutal Edition di Ghostrunner 2 potrà iniziare a giocare con 48 ore di anticipo.