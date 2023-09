Ascendant Studios licenzia circa la metà dei suoi dipendenti

Ascendant Studios, la compagnia californiana responsabile dello sviluppo di Immortals of Aveum, ha licenziato circa la metà dei suoi dipendenti. Stando a quanto riportato sulle colonne di GamesIndustry, il 45% dei lavoratori è stato mandato a casa. La notizia è stata successivamente confermata da Bret Robbins, il CEO di Ascendant Studios.

Robbins non ha spiegato pubblicamente le motivazioni che hanno portato a questi pesanti tagli al personale, tuttavia stando alle indiscrezioni di stampa la decisione sarebbe una conseguenza del flop commerciale di Immortals of Aveum. Lo sparatutto in soggettiva per PC e console non ha convinto il pubblico, che ha quindi deciso di lasciare il gioco sugli scaffali dei negozi.