Gerda: A Flame in Winter, in arrivo l'edizione speciale

Sviluppato da PortaPlay e pubblicato Don’t Nod, gli autori di Life is Strange e Harmony: The Fall of Reverie, Gerda: A Flame in Winter è un’esperienza narrativa ambientata in Danimarca durante la Seconda Guerra Mondiale. Apprezzato dalla critica e dal pubblico per il suo racconto truculento e commovente, il prodotto narrativo del team parigino è disponibile su PC e Nintendo Switch. Il team, quest’oggi, ha rivelato che arriverà un’edizione fisica speciale per Nintendo Switch dedicata Gerda: A Flame in the Winter, denominata come “Resistence Edition” il prossimo 23 novembre.









Il viaggio di Gerda coinvolge dilemmi morali, conversazioni intricate e complesse e situazioni difficili. È un mondo pericoloso, tanto che sarò costretta ad adattarsi al suo mutamento, compiendo così delle scelte che hanno delle brutali conseguenze sugli altri.