Baby Steps si è mostrato allo State of Play

In arrivo nel 2024, un’annata che potrebbe rivelarsi in tutta la sua forza, Baby Steps, sviluppato da Maxi Boch, Bennet Foddy e Gabe Cuzzillo, è tornato a mostrarsi al recente State of Play di settembre 2023, in cui è stato anche rivelato il periodo d’uscita di Final Fantasy VII: Rebirth. L’opera, che verrà pubblicata da Devolver Digital, si avvicina ai tipici walking simulator tanto cari al panorama videoludico.









Nel nuovo video gameplay, infatti, si vede il povero Nate intento a percorrere una strada disseminata di tanti pericoli, mentre attorno a lui fischiettano gli uccellini e la natura non sembra minacciosa come lo è la vita. In tal senso, il povero Nate si considera un “Falso” disoccupato senza alcuna prospettiva per il futuro, che scopre di avere un potere unico nel suo genere: camminare. Baby Steps arriverà su PlayStation 5 e PC.