Lies of P, Ispirato alla fiaba di Carlo Collodi, scrittore di tante altre opere divenuto però famoso per il suo Pinocchio, è già disponibile sul catalogo Xbox GamePass, uscendo inevitabilmente sulle console di Microsoft, su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. Ed è reso disponibile proprio in concomitanza con i 140 anni del burattino che sognava di diventare fanciullo più famoso al mondo.









Recensito dal nostro Brom, Lies of P è una versione più oscura e tetra del romanzo di Pinocchio, contenuto in tanti libri di antologia, e in parecchi testi della letteratura italiana. La formula classica di Lies of P, brevettata in passato da FromSoftware, è stata infatti ripresa anche da Neowiz Games, un team sudcoreano che vule sfidare Hidetaka Miyazaki.