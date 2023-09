Gods of the Twilight arriverà a novembre

Sviluppato da Volutian Design, Gods of the Twilight è una visual novel cyberpunk tematicamente vicina alle leggende norrene sotto ogni sfumatura. La sua pubblicazione in Accesso Anticipato, prevista per il 14 novembre 2023, lo vedrà approdare su PC (Mac, Linux e Microsoft). Si tratterà di un’avventura a episodi multistagionale, che si incrementerà con ulteriori aggiunte di volta in volta. Attualmente, è disponibile una demo.









In Gods of the Twilight, i giocatori verranno catapultati a New Reykjavík, una città-nave ambientata in un mondo futuristico dominato dalla tecnologia. Il giocatore indosserà i panni di Althea e Farkas, abitanti della città-nave e divinità reincarnate che devono interpretare il proprio ruolo in questo mondo in decomposizione mentre sfuggono ai cultisti, scoprendo antiche verità e abilità arcane.