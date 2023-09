Evil Dead: The Game, supporto interrotto per il multiplayer di Saber

Saber Interactive ha fatto sapere di aver cessato lo sviluppo di nuovi contenuti per Evil Dead: The Game, interrompendo di fatto il supporto al videogioco multiplayer uscito l’anno scorso su PC e console.

Attraverso un messaggio diffuso via social, la compagnia ha anche annunciato di aver cancellato la versione per Nintendo Switch, che dunque non vedrà più la luce del sole. I server su PC e console rimarranno comunque aperti nell’immediato futuro, pertanto sarà possibile continuare a giocare.

Non si conosce il motivo di tale decisione, ma è possibile che ciò sia dipeso sia dallo scarso successo riscosso da Evil Dead: The Game, sia dalla difficile situazione finanziaria in cui versa Embracer Group, la holding di cui fa parte anche Saber interactive.