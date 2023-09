Xbox Game Pass: ecco la seconda infornata di settembre

Microsoft ha presentato la seconda infornata di videogiochi in arrivo nel catalogo del servizio Xbox Game Pass entro la fine di settembre (e nei primi giorni di ottobre).

Il primo titolo è Lies of P, il soulslike di Neowiz già disponibile da ieri per gli abbonati al servizio sia su PC che su console, nonché sul cloud. Seguono Party Animals su console e cloud da oggi; poi verrà il turno di Payday 3 (PC, Console, Cloud) nella giornata di domani. Il 29 settembre verrà il turno di Cocoon, mentre il 3 ottobre toccherà a Gotham Knights e a The Lamplighter’s League.

La Casa di Redmond ha infine fatto sapere che i seguenti titoli lasceranno il servizio il 30 settembre:

Beacon Pines

Despot’s Game

Last Call BBS

Moonscars

Outriders

Prodeus

Weird West