Party Animals è disponibile da oggi su Xbox GamePass

Facendo parte dell’ultima infornata di videogiochi per il mese di settembre, Party Animals, sviluppato da Recreate Games e pubblicato da Source Technology, si aggiunge quest’oggi al catalogo di Xbox GamePass, che ha visto di recente aggiungersi anche Lies of P.









Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, Party Animals potrebbe ricordare a qualcuno Gang Beasts, un casual game che ha ottenuto un grande successo. In tal senso, l’opera è un party game che mette i giocatori nei panni di pupazzi tematicamente vicini a Ted, il simpatico ma estremo protagonista dell’omonima pellicola cinematografica.