Banishers: Ghost of New Eden, ecco un nuovo trailer gameplay

Banishers: Ghost of New Eden, sviluppato da Don’t Nod e pubblicato da Focus Home Interactive, è la nuova esperienza intimista provata durante il caldo periodo della Gamescom 2023 dal nostro Gabriele. Nel nuovo trailer, infatti, si vedono i due protagonisti a scoprirsi a vicenda. In un mondo in costante conflitto, ottenebrato e stravolto, il giocatore si muoverà in un viaggio dai toni cupi.









All’interno dell’opera, inoltre, si deciderà se bandire i defunti oppure liberarli. In un’avventura che promette di essere coinvolgente, oltre che emozionante, Don’t Nod tenta una strada ben diversa da quelle percorse con le sue avventure narrative, diventate rilevanti nel panorama dei videogiochi.