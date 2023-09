The Perfect Pencil: in arrivo una nuova demo

The Perfect Pencil, sviluppato e pubblicato dal team italiano Studio Cima, proporrà una nuova demo il prossimo 22 settembre 2023. In un recente provato del nostro Emanuele Feronato, l’opera dello studio nostrano è un metroidvania tematicamente vicino ai grandi nomi del genere, che mette i giocatori nei panni di un pennino vivace in lotta contro il mondo.









“In The Perfect Pencil stiamo cercando di creare un’esperienza narrativa unificata che incapsula gli elementi vulnerabili ma belli di ciò che significa essere umani. Il mondo è pieno di simbolismi e metafore, mescolati in un elemento narrativo unico in cui non tutto è così caotico come sembra”, ha dichiarato Studio Cima.