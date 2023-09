EA Sports FC 24: svelata la soundtrack

EA Sports FC 24, in arrivo alla fine di questo mese su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch, è certamente uno dei videogiochi più attesi di settembre. EA Games, in tal senso, ha svelato le principali band e i gruppi musicali che si uniranno al nuovo capitolo del franchise.









“La premiere di EA Sports FC 24 presenta la migliore colonna sonora a livello globale, che si basa sull’innovazione e sull’autenticità come mai prima d’ora”, afferma Steve Schnur, Worldwide Executive and President of Music for Electronic Arts. “Abbiamo curato ogni dettaglio per un’esperienza di gioco che celebra la diversità e la scoperta attraverso nuova musica e artisti che sfidano i generi, cancellano i confini, creano cultura calcistica e alimentano la vita di questo sport.”