Glen Schofield lascia Striking Distance Studios

In seguito al clamoroso flop commerciale di The Callisto Protocol e ai successivi licenziamenti in quel di Striking Distance Studios, Glen Schofield ha deciso di lasciare lo studio di sviluppo da lui diretto.

Lo ha confermato Krafton ai taccuini di Bloomberg. Il publisher che possiede Striking Distance Studios ha infatti reso noto che Glen Schofield ha deciso di lasciare volontariamente la compagnia per seguire nuove opportunità lavorative. Il co-creatore di Dead Space non è però l’unica figura di spicco a essere fuoriuscito dall’organico dello studio: anche il chief operating officer e il chief financial officer hanno optato per un’uscita volontaria.

Striking Distance Studios verrà ora guidato dal chief development officer Steve Papoutsis.