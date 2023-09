Crystal Dynamics: licenziamenti nello studio di Tomb Raider

Ricordate i vecchi tempi in cui non passava giorno senza la notizia di una nuova acquisizione da parte di Embracer Group? Ecco, ora la situazione si è ribaltata e sembra che ogni giorno ci sia una notizia di segno inverso che riguarda la holding svedese. In questo caso, infatti, dobbiamo purtroppo riportare che Crystal Dynamics è solamente l’ultima compagnia in ordine di tempo a subire le conseguenze della ristrutturazione interna di Embracer.

La stessa Crystal Dynamics ha confermato che una decina di dipendenti sono stati licenziati nelle scorse ore. Tra questi troviamo il direttore delle comunicazioni Adam Kahn e la community manager Neha Nair, entrambi intervenuti su LinkedIn per comunicare i rispettivi licenziamenti.

I tagli in quel di Crystal Dynamics, che ricordiamo era stata acquisita appena un anno fa, vanno ad aggiungersi ai licenziamenti in Beamdog, nonché alle chiusure di Volition e Campfire Cabal. Insomma, il periodo nero di Embracer Group non sembra destinato a interrompersi nell’immediato.