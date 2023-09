Criterion si dedicherà interamente a Battlefield

Electronic Arts ha annunciato che d’ora in poi Criterion Games si dedicherà interamente ed esclusivamente al franchise di Battlefield. In un comunicato stampa scritto dal general manager Vince Zampella, la compagnia fa sapere che lo studio di Burnout e di Need for Speed supporterà DICE, Ripple Effect, e Ridgeline nello sviluppo di nuove esperienze legate al franchise di FPS.

Lo studio di sviluppo entra così a far parte di EA Entertainment, la nuova entità di Electronic Arts creata lo scorso giugno. Ciò significa che difficilmente vedremo un nuovo Need for Speed targato Criterion, sebbene Zampella precisi che la serie automobilistica continuerà a vivere. Non sappiamo, però, in che forma e chi raccoglierà il testimone.