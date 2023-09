The Dark Pictures Anthology: Little Hope è stato annunciato per Nintendo Switch

The Dark Pictures Anthology: Little Hope, sviluppato da Supermassive Games e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, è in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 5 ottobre 2023, già prenotabile sullo store di Nintendo e in formato fisico. Il titolo, inoltre, è già disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Si tratta della seconda iterazione della serie che arriva sulla console della Grande N dopo Man of Medan.









Quattro studenti del college e un loro professore si ritrovano nella cittadina di Little Hope, considerata da tutti maledetta. Il franchise, conosciuto per proporre esperienze da avventura narrativa, mostra uno scenario orrorifico che potrebbe piacere ai fan sfegatati del genere.