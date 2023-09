Cyberpunk 2077: ecco l'aggiornamento 2.0

In occasione della prossima pubblicazione di Phantom Liberty, il DLC che amplia l’esperienza di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha appena rilasciato un corposo aggiornamento. Le nuove implementazioni, tuttavia, saranno riservate unicamente per le console di nuova generazione e per PC.









Questo aggiornamento apporta all’interno dell’opera una serie di meccaniche e caratteristiche principali del gioco (come il sistema della polizia e gli alberi dei talenti), oltre a implementare varie correzioni e migliorie. Le modifiche si applicano al gioco di base e sono disponibili gratuitamente. L’aggiunta certamente più rilevanti è relativa ai combattimenti sui veicoli, con la possibilità di affettare i nemici a colpi di katana, squarciando addirittura i copertoni delle vetture avversarie. Per tutti i dettagli, però, ecco il link di riferimento.