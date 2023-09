Private Division e Weta Workshop svelano Tales of the Shire

Sapevamo già da tempo che Private Division e Weta Workshop stessero lavorando a un nuovo videogioco basato su Il Signore degli Anelli; ebbene, ora questo progetto è stato presentato ufficialmente: si tratta di Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game.









Purtroppo il teaser trailer diffuso in queste ore non lascia trasparire granché, se non che il gioco sarà ambientato nella Contea, la piccola e pacifica regione della Terra di Mezzo in cui risiedono gli Hobbit. Il progetto viene definito “un videogioco accogliente ambientato nella Terra di Mezzo“, ma purtroppo non si conoscono altri dettagli.

Sappiamo soltanto che Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game uscirà su PC e console nel corso del 2024.