Star Wars Jedi: Survivor, un'altra conferma sull'eventuale sequel

Pare che il sequel di Star Wars Jedi: Survivor sia già in sviluppo, perlomeno stando a quanto dichiarato dall’attore Cameron Monaghan, che interpreta il protagonista Cal Kestis.

Stando a quanto riportato su VGC, infatti, durante l’Ocala Comic Con, Monaghan avrebbe dichiarato che i lavori sono già iniziati. La cosa non dovrebbe stupire nessuno, difatti il game director Stig Asmussen ha sempre detto di aver ideato la serie come una trilogia. Tuttavia lo stesso Asmussen ha da poco lasciato Respawn, pertanto non sappiamo chi abbia preso le redini del franchise al suo posto.

In ogni caso, se l’indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, bisognerà comunque aspettare un po’ di tempo prima che il terzo capitolo della serie veda la luce del sole, dal momento che Star Wars Jedi: Survivor è uscito appena pochi mesi fa. Ricordiamo che questa non è la prima volta che riportiamo un rumor sull’eventuale sequel di Jedi: Survivor, già in estate segnalammo un annuncio lavorativo rivolto esplicitamente a tale franchise.