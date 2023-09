Shadows of Doubt: disponibile da oggi il nuovo aggiornamento

Shadows of Doubt, sviluppato da ColePowered Games e pubblicato da Fireshine Games, è un videogioco indipendente attualmente in Accesso Anticipato che ha attirato la penna di Ale Alosi qualche mese fa, messo alla prova su un titolo che porta ad affrontare letteralmente i dubbi delle ombre in tutto e per tutto. Disponibile attualmente su PC (Steam), la produzione si aggiorna a partire da oggi, implementando al suo interno il contenuto “Cheats and Liars”, conducendo i giocatori in un Grande Hotel.









Il compito del giocatore? Esplorarlo, prepararsi a ogni eventualità e cercare indizi anche là dove nessuno penserebbe, non dando nulla per scontato. La nuova implementazione, oltre a trattare di un caso particolarmente complesso, metterà i giocatori in una situazione intricata. Il giocatore potrà approfittare delle strutture dell’hotel, rilassarsi al bar sul tetto o ammirare il lampadario di cristallo nella sua maestosa hall, in un contesto tutto da esplorare. “Shadows of Doubt ha avuto un’incredibile reazione da parte dei giocatori e siamo davvero lieti di fornire loro nuovi contenuti da esplorare e investigare con l’aggiornamento di Cheats and Liars di oggi”, ha affermato Sean Campbell, Senior Product Manager presso Fireshine Games.