Untitled Goose Game festeggia il suo quarto anniversario

Paragonato a Metal Gear, avvicinato ai mostri sacri dello stealth game per eccellenza e avvicinato ad altrettante produzioni, Untitled Goose Game compie il suo quarto anno. Sviluppato da House House, l’opera è stata candidata in passato al British Academy Videogames Awards. La produzione è disponibile su Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.









Il Podcast The Checkpoint Bedtimes Stories ha annunciato infatti un nuovo episodio dedicato per il titolo, ideato per raccontare nel dettaglio tutti i segreti sullo sviluppo e le curiosità attorno all’oca più celebre del panorama dei videogiochi stealth, con buona pace di Snake Eater. Per seguire la puntata, ecco il link.