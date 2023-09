Synergia: in arrivo la remastered e una nuova espansione

Originariamente pubblicato nel 2020, Synergia riceverà una remastered per le console di nuova generazione con una nuova espansione dedicata, denominata Sunrise. Il titolo, in un formato del tutto nuovo, arriverà il 3 ottobre 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.









Cila, una poliziotta veterana con un atteggiamento acido e problemi di rabbia, non si aspetta altro dalla vita oltre all’odore di ozono, alle luci al neon accecanti e all’onnipresente vapore dei tombini. Almeno finché un losco amico non sostituisce il suo droide rotto come favore. All’insaputa di Cila, proprio mentre la sua vita inizia a trovare una nuova normalità, il gigante tecnologico Velta Labs viene a conoscenza dell’esistenza della sua amica, Mara, nutrendo un misterioso interesse per l’androide.