Endless Dungeon: la colonna sonora è composta da Lera Lynn

In vista dell’imminente uscita di Endless Dungeon, Amplitude Studios e SEGA hanno svelato che la colonna sonora del gioco è stata composta da Lera Lynn.









Lera Lynn e la sua band hanno registrato la colonna sonora di Endless Dungeon nello studio di Nashville, mentre Amplitude Studios le ha dato carta bianca sul come comporre la musica e su come far apparire il suo personaggio nel gioco. I giocatori, infatti, avranno l’occasione di vedere l‘avatar della cantautrice che si esibisce con la sua band nel saloon della stazione spaziale.









Ricordiamo che Endless Dungeon sarà disponibile dal 19 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.