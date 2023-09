Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è disponibile da oggi

Il massiccio contenuto aggiuntivo di Cyberpunk 2077, denominato Phantom Liberty, è disponibile a partire da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Considerato come un nuovo modo di vivere l’esperienza del videogioco di CD Projekt RED, i riferimenti concettuali dell’opera del team polacco raccontano dei nuovi modi d’approccio per viverla pienamente, godendo inoltre dell’aggiornamento 2.0 dell’opera, rilasciato qualche giorno fa in vista della pubblicazione.









Tematicamente vicino a 1997: Fuga da New York, il DLC trasporta i giocatori in una storia di spionaggio, con una guida d’eccezione: Songbird, una netrunner al soldo dei Nuovi Stati Uniti d’America. In un contesto tutto da scoprire, Phantom Liberty cerca di espandere la lore del mondo creato da CD Projekt RED, aggiungendo peculiarità inedite e una scrittura matura. Ricordiamo, inoltre, che Phantom Liberty è esclusivamente su next gen.