Ghostbusters: Spirits Unleashed, aperti i preordini per la Ecto Edition su Nintendo Switch

Ghostbusters: Spirits Unleashed, sviluppato e pubblicato da IllFonic, è il videogioco multigiocatore uscito l’anno scorso degli acchiappa-fantasmi più celebri della cultura pop. Il team creativo, in tal senso, renderà disponibile digitalmente dal prossimo 28 settembre una copia del tutto inedita, chiamata Ecto Edition, in uscita ora su Nintendo Switch.









L’edizione digitale includerà tutti i quattro DLC e il gioco originale, e sarà giocabile dal 19 ottobre 2023. Ci sarà anche un’edizione fisica, che arriverà a fine 2023, pubblicata dal partner Nighthawk Interactive. Questo titolo non solo consente ai giocatori di godersi il gioco in solitaria o con un massimo di quattro amici, ma dispone anche una modalità per giocatore singolo online e offline, con gli altri personaggi gestiti dall’IA.