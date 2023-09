Glassbreakers: Champion of Moss, ecco il nuovo campione Mojo

Da qualche tempo in Beta tramite App Lab, a Glassbreakers: Champion of Moss, sviluppato da Polyarc, si aggiunge Mojo, un nuovo campione con le sembianza di un’arma medievale con una sua coscienza. Inoltre, Polyarc ha intridotto nel gioco l’evento “Quest for the Chest” e alcune modifiche alle regole dei tempi supplementari, il tutto come parte del live service di Glassbreakers.









“Ciò che ci entusiasma nel lavorare ogni giorno a Glassbreakers è che possiamo attingere all’entusiasmo dei nostri giocatori per contribuire a plasmare il futuro del gioco”, ha dichiarato Cyril Saint Girons, direttore tecnico di Polyarc. “Il lancio suApp Lab ci ha dato l’opportunità di testare un tipo relativamente nuovo di live service per la realtà virtuale con una comunità dinamica. Se da un lato abbiamo in programma di introdurre nuovi Campioni, modalità di gioco, mappe e classifiche, dall’altro ci confrontiamo quotidianamente con i nostri giocatori tramite Discord per sapere cosa desiderano”. L’Open Beta, inoltre, arriverà anche su PC (Steam).