The Talos Principle 2 in uscita a novembre

Devolver Digital e Croteam hanno annunciato la data di uscita di The Talos Principle 2, il sequel dell’avventura a enigmi del 2014.









Con questo sequel, gli sviluppatori promettono di introdurre nuovi puzzle, nuove meccaniche di gioco, una trama più sfaccettata, nonché il mondo più grande e strano che Croteam abbia mai creato. Ambientato in un futuro molto lontano in cui l’umanità si è estinta, la cultura umana viene preservata da dei robot costruiti a nostra immagine.

Come uno di questi robot, il giocatore si avventurerà in una struttura misteriosa in cui si confronterà con domande sulla natura del cosmo, sulla fede e sulla ragione, ma anche sulla paura di ripetere gli errori dell’umanità.

The Talos Principle 2 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S dal 2 novembre.