PlayStation Plus: The Callisto Protocol tra i giochi di ottobre

L’infallibile billbil-kun l’ha fatto di nuovo: il leaker ha svelato in anticipo alcuni dei videogiochi che Sony offrirà agli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential di ottobre. Tra questi spicca The Callisto Protocol, il survival horror di Striking Distance Studios pubblicato alla fine dello scorso anno.

Non stupisce di trovare così presto un gioco del genere nell’offerta del servizio in abbonamento targato Sony, è infatti probabile che il publisher Krafton voglia limitare i danni del flop commerciale stringendo un accordo con la compagnia giapponese. The Callisto Protocol, difatti, non ha soddisfatto le aspettative di vendita portando non solo a licenziamenti nello studio di sviluppo, ma anche all’abbandono della compagnia da parte di Glen Schofield e di altri membri di spicco del team.

Per quanto riguarda gli altri titoli in arrivo sul PlayStation Plus, invece, il leaker ne ha svelato solamente un altro: si tratta di Farming Simulator 22. Nessuna notizia per il terzo gioco disponibile a ottobre.