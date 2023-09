Electronic Arts rimuove ogni singolo FIFA dalla vendita

Electronic Arts ha rimosso tutti i vecchi FIFA dalla vendita sugli store digitali per PC e console, rendendo di fatto impossibile recuperare questi videogiochi se non in formato fisico. Stando a quanto riportato da Game Developer, FIFA 22 e 23 fanno ancora parte dell’offerta del servizio in abbonamento EA Play, ma anch’essi non sono più acquistabili singolarmente.

È molto probabile che la rimozione dipenda dalla scadenza della licenza ufficiale concessa dalla federazione internazionale, dopo il mancato rinnovo che ha portato il publisher a ribattezzare la serie in EA Sports FC. La rimozione è avvenuta poche ore prima del lancio ufficiale del nuovo EA Sports FC 24 (qui la recensione), ufficialmente disponibile su PC e console a partire da domani.