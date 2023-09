Cities: Skylines II per console è stato rinviato

Paradox Interactive ha annunciato il rinvio delle versioni console di Cities: Skylines II, l’atteso gestionale cittadino in lavorazione presso Colossal Order.

Tramite un messaggio pubblicato sul sito ufficiale, la compagnia svedese ha fatto sapere che i possessori di PS5 e Xbox Series X|S dovranno attendere la primavera del 2024 per creare le loro città dei sogni. Il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per completare i lavori sulle versioni console di Cities: Skylines II, pertanto l’uscita non sarà simultanea a quella della versione PC.

A proposito di PC, questa versione del gestionale cittadino sarà disponibile su Steam come inizialmente previsto a partire dal 24 ottobre. Nessun rinvio su questo fronte.