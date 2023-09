Hellboy: Web of Wyrd è stato rinviato di due settimane

Il publisher Good Shepherd Entertainment e gli sviluppatori di Upstream Arcade hanno fatto sapere di aver rinviato l’uscita di Hellboy: Web of Wyrd.

Tramite il comunicato arrivato in redazione, gli sviluppatori affermano di aver bisogno di qualche giorno in più per far sì che il gioco sia nel miglior stato possibile. Per questo motivo l’uscita è slittata dal 4 al 18 ottobre. Hellboy: Web of Wyrd è un action con struttura roguelite ispirato ai fumetti di Mike Mignola. Nel gioco dovremo avventurarci nella misteriosa Butterfly House, un antico maniero che è anche un portale verso la dimensione alternativa del Wyrd.

Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.