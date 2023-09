Immortals of Aveum, ecco la patch 5

Il nuovo sparatutto di magia sviluppato da Ascendant Studio, Immortals of Aveum, si aggiorna quest’oggi con una nuova implementazione. Oltre a varie correzioni di bug e aggiornamenti, la patch 1.0.5.0 aggiungerà soprattutto il supporto per la tecnologia di upscaling FSR3 di AMD, recentemente rilasciata, che utilizza una combinazione di tecnologia di upscaling temporale a super risoluzione, nonché una generazione di fotogrammi per offrire miglioramenti del framerate.









Recensito dal nostro Kommissario, il titolo di Ascendant Studio racconta le vicende di Jak, un giovane mago alle prese con un nemico che minaccia di distruggere il mondo intero, soggiogandolo alla sua volontà. Una classica storia high fantasy con tanti elementi relativi alla letteratura fantastica.