Fate/Samurai Remnant: ecco il trailer di lancio

In occasione della pubblicazione di Fate/Samurai Remnant, sviluppato da Omega Force e pubblicato da Koei Tecmo, il team ha rilasciato un nuovo trailer in italiano nella giornata odierna. Recensito dal nostro Nicholas, il nuovo videogioco della serie Fate, sospeso fra l'action, il musou e la visual novel.









Ambientato durante il Periodo Keiana, un momento estremamente delicato per il Giappone di quel tempo, Master e Servan si ritrovano a inseguire l’ennesima Guerra per il Santo Graal, ottenendo così l’ambito desiderio che vorrebbero tutti. Ricordiamo, inoltre, che Fate/Samurai Remnant è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.