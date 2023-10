Ripout: ecco la data di uscita in Accesso Anticipato

3D Realms e Pet Project Games hanno annunciato la data di uscita in Accesso Anticipato di Ripout, un nuovo sparatutto cooperativo a tinte horror.









In Ripout i giocatori si ritrovano a esplorare livelli generati proceduralmente ambientati a bordo di navi spaziali alla deriva. Qui dentro troveranno orde di mutanti capaci di riconfigurare i loro corpi, così da cogliere di sorpresa i giocatori. Ogni utente è poi dotato di un’arma vivente, una creatura senziente in grado di fornire supporto al team.

Ripout sarà disponibile in Accesso Anticipato su Steam dal 24 ottobre prossimo, per poi uscire in forma completa nel corso del 2024.