Sergiy Galyonkin, creatore di SteamSpy, lascia Epic Games

Sergiy Galyonkin, uno dei manager di Epic Games, ha appena lasciato la compagnia di Fortnite e dell’Unreal Engine. Ne ha dato l’annuncio lo stesso Galyonkin tramite un messaggio diffuso via social.

Galyonkin è stato nella compagnia di Tim Sweeney per otto anni, dove ha ricoperto il ruolo di direttore delle strategie di publishing. In questo periodo ha contribuito alla nascita dell’Epic Games Store, la piattaforma digitale concorrente di Steam. In passato ha creato SteamSpy, una piattaforma indipendente che traccia vari dati pubblici di Steam, ed è stato proprio il suo lavoro sul tale sito che gli assicurò un posto in Epic Games.

Non è chiaro se la fuoriuscita di Galyonkin dalla compagnia sia in qualche modo legata ai licenziamenti in corso, ma certamente le tempistiche dell’annuncio dovrebbero far riflettere.