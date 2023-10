The Lamplighters League arriva oggi su Xbox GamePass

The Lamplighters League, la nuova opera di Herebrained Schemes pubblicata da Paradox Interactive, arriva oggi sul catalogo di Xbox GamePass, in vendita su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Per chi ne sentisse parlare la prima volta, si tratta di un videogioco strategico a turni ambientato in un mondo alternativo, precisamente nei ruggenti anni ’30, una decade che si portò con sé il dramma del crollo della borsa di Wall Street e tanto altro.









Harebrained Schemes, i creatori di Shadowrun Trilogy e BATTLETECH, propongono un mondo alternativo dove un culto tirannico chiamato The Banished Court è a un soffio dal dominare il mondo. Per millenni tutto ciò che si è frapposto tra questa sinistra setta e i suoi piani è stato un gruppo di eroici eruditi noti come The Lamplighters League.