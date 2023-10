Persona 3 Reload: al via i video trailer sull'opera di ATLUS

Persona 3 Reload, in uscita il prossimo 2 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox e PC, si prepara alla pubblicazione con dei nuovi video per mostrare le novità al suo interno. Si tratta, in tal senso, di una condivisione a cadenza settimanale dei vari trailer. Il primo, intitolato “The Hero’s Arrival”, non lascia dubbi a ulteriori interpretazioni.









Al suo interno, si vede il protagonista principale impegnato nelle attività quotidiane, che potrebbero ricordare a qualche appassionato di Persona 5 i lavori svolti da Joker nel corso delle ore lontano dalle sue missioni e dalla scuola, uno dei perni principali del franchise.