Stray: aperti i preordini per l'edizione fisica Xbox

Stray, sviluppato da BlueTwelve e pubblicato da Annapurna Interactive, uscirà in versione fisica anche su Xbox dopo l’approdo di qualche settimane fa sulle console Microsoft. Inoltre, il publisher americano ha anche specificato che uscirà un film dedicato al videogioco.









Recensito dal nostro Francesco Alteri, la storia propone una città cyberpunk in un mondo post apocalittico, in cui l’umanità è stata sostituita da macchine senzienti costruite proprio dagli esseri umani in passato. Una gattina è la protagonista della storia, costretta a riconciliarsi con i suoi simili e ripartire per un lungo viaggio.