DANG!, lo studio di Boomerang X, chiude i battenti

Dobbiamo nostro malgrado riportare la notizia della chiusura di un talentuoso studio di sviluppo: si tratta di DANG!, il piccolo team indipendente autore dell’ottimo Boomerang X.

Lo studio ha fatto sapere di non essere riuscito a trovare i fondi per completare lo sviluppo di un nuovo progetto, rimanendo così senza liquidità per continuare a operare. Ciò ha costretto il team a chiudere i battenti, sebbene non viene esclusa la possibilità che in futuro i membri di DANG! tornino a collaborare.

Al momento, però, ognuno di essi andrà per la propria strada, segnando così la fine dello studio.