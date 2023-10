Assassin's Creed Mirage è disponibile da oggi

Assassin’s Creed Mirage, sviluppato da Ubisoft Bordeaux, è in uscita quest’oggi su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. Per chi non seguisse più la saga, si tratta di una produzione più legata alle origine della saga che un’iterazione a mondo aperto, com’è accaduto con l’ultima trilogia.









Il nuovo capitolo della serie, ambientato nella cittadina iraquena di Baghdad, riscopre le origini del Credo degli Assassini e degli Occulti, in un periodo storico complesso e intricato. Recensito dal nostro Alteridan, Assassin’s Creed Mirage è stato sviluppato dallo studio che si è dedicato in passato a L’Ira dei Druidi, il contenuto aggiuntivo di Assassin’s Creed Valhalla.