Solium Infernum: disponibile la demo

League of Geeks, un team australiano già autore di Jumplight Odyssey, rilascia quest’oggi la demo di Solium Infernum, uno strategico ambientato nell’Inferno, remake di un titolo del passato originariamente pubblicato nel lontanissimo 2007. Lo Steam Next Fest, un evento dedicato per provare in anteprima alcune produzioni, potrebbe essere infatti l’occasione migliore per affondare gli artigli su un videogioco che ha attirato le attenzioni di chi gioco all’originale in passato.









La demo consente ai giocatori di avventurarsi all’inferno e toccare con mano le intricate strategie politiche basate su inganni, sotterfugi e tradimenti. I giocatori avranno la possibilità di prendere parte a un tutorial e varie schermaglie e di guidare le loro legioni alla conquista del trono infernale scegliendo tra quattro grandi Arcidemoni.