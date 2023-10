Call of Duty: in arrivo la beta di MDWIII

Nella giornata di oggi, è in arrivo su PlayStation l’accesso anticipato di Call of Duty: Modern Warfare III, sviluppato da Infinity Ward e pubblicato da Activision, mentre dall’8 al 10 ottobre sarà disponibile sempre per le console Sony a tutti quanti. Dal 14 al 16, invece, la possibilità di provare la nuova opera della serie sarà disponibile su tutte le piattaforme, PC ovviamente incluso.









Ieri, inoltre, si è svolto il Call of Duty NEXT, che ha presentato una vasta gamma di contenuti in arrivo in diverse modalità e produzione. Partendo da Modern Warfare III, si è dato uno sguardo più approfondito a Multiplayer e Zombies, seguito da importanti annunci per Warzone e Warzone Mobile, in occasione del ventesimo anniversario di Call of Duty.