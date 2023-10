Death Noodle Delivery: ecco la demo

Troglobytes Games, autori di Hyparasite e Blind Fate: Edo no Yami, rendono a partire da oggi disponibile la prima demo di Death Noodle Delivery, creato da Stupidi Pixel e Tiny Pixel, due team nostrani. Allo Steam Next Fest, una kermesse creata da Valve per far conoscere giochi piccoli e non solo, è anche disponibile attualmente While We Wait Here, Solium Infernum e molto altro.









“Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questa fase del nostro percorso di sviluppo, una demo che non vedevamo l’ora di mostrare e che è stata uno spasso sviluppare, sarà finalmente giocabile a partire da oggi!” ha dichiarato il duo di sviluppatori composto da Stupidi Pixel e Tiny Pixel. “Le nostre precedenti release erano molto più piccole, per testare le acque e imparare a conoscere l’ecosistema Steam. Con Death Noodle Delivery, stiamo mettendo insieme tutta la nostra esperienza, sperando che i giocatori apprezzino il mondo eccentrico, brutale e futuristico che abbiamo creato!”.